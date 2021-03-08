فيدرر سعيد بعودته لميادين التنس من بوابة الدوحة من قبل beIN SPORTS March 8, 2021 11:30 1:32 دقيقة أكد النجم السويسري روجر فيدرير أنه سعيد بعودته مجددا إلى ميادين التنس من بوابة بطولة الدوحة التي له فيها ذكريات جميلة مضيفاً أنه واثق من قدرته على تجاوز آثار إصابته على مستوى الركبة. مقابلات قطر إكسون موبيل روجيه فيدرر -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة لابورتا رئيساً جديداً لنادي برشلونة 3:58 دقيقة انتصار كبير لتوتنهام على كريستال بالاس 3:03 دقيقة مالك الجزيري يثمّن دعم الاتحاد القطري 1:07 دقيقة محمد وعد: أبارك لجماهير السد 1:03 دقيقة مصعب خضر: استحقينا لقب الدوري 0:29 دقيقة روبليف يتوّج بلقب بطولة روتردام 3:55 دقيقة مراسم تتويج الزعيم 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم الديربي ويقفز للوصافة 2:17 دقيقة السد يحسم لقب الدوري القطري 4:00 دقيقة ديربي مدريد ينتهي على وقع تعادل يُفرح برشلونة