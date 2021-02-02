مدير بطولة قطر إكسون موبيل يتحدث عن مشاركة فيدرر

وقال العلمي: "يسعدني جدًا أن أعلن أن روجيه فيدرر قد اختار البطولة، كمحطةٍ أولى في عودته إلى المنافسة".



وأضاف مدير البطولة: "إنه لمن دواعي فخرنا عودة روجيه إلى الدوحة، وهي بطولة شرفها بحضوره وفاز بها عدة مرات في الماضي، وحيث يحظى بعدد كبير من المشجعين؛ أنا متأكد من أن جميع معجبيه سيسعدون حين تتاح لهم الفرصة مرة أخرى لرؤية سحره!".



ورحب العلمي بعودة روجيه إلى الملاعب بعد عام بعيدًا عن المنافسة، "أنا على يقين من أنه سيوفر العديد من اللحظات التي لا تُنسى لجميع ضيوف وجمهور بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، ولعالم التنس بشكل عام".



وتابع: "أخيرًا، أود أيضًا أن أشكر الراعي الرئيسي لدينا إكسون موبيل وجميع الرعاة الحصريين لدينا، والاتحاد القطري للتنس، وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة على دعمهم المستمر خلال هذه الأوقات الصعبة وللتأكد من استمرار إقامة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة".