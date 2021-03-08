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الدوري الإنكليزي الممتاز
قطر إكسون موبيل

قطر إكسون موبيل: باوتيستا يعبر من محطة أوبيلكا

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نجح الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بتخطي منافسه الأميركي رييلي أوبيلكا في الدور الأول من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب الإثنين.

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تصوير: سامر الرجال

وفاز المصنف الثالث عشر على العالم بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (4-6)، (6-3) و (6-4). في ساعتين وثلاث دقائق.

من جهته، حجز الفرنسي ريشار غاسكيه بطاقة العبور بتخطيه السلوفيني بلاز رولا (6-4)، (6-4) ضمن ساعة و15 دقيقة.

ويلعب باوتيستا في الدور المقبل مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك المصنف رقم 44 عالمياً الفائز على الهندي رامكومار راماناثان بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-4)و(6-2).

بينما يتعين على غاسكيه اللعب مع حامل اللقب الروسي أندري روبليف المصنف الثامن عالمياً والثالث في البطولة في الدور الثاني.

قطر إكسون موبيل ريشار غاسكيه روبرتو باوتيستا أغوت
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