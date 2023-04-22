مجموعة "فونكه" الألمانية المالكة للمجلة أعلنت إقالة هوفمان وقدمت اعتذارها لعائلة شوماخر عن المقابلة المزيفة التي تم إجراؤها بتقنية الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنها ما كان يجب أن تنشر لأنها حسب تعبير المجموعة "عديمة الذوق ومضللة".

وكانت المقابلة المزيفة التي نُشرت هذا الأسبوع تحت عنوان المقابلة الأولى قد أحدثت ضجة عالمية إذ يتضح داخل العدد أن الأمر يتعلق بمقابلة مزيفة تم إنشاؤها بواسطة موقع إلكتروني يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.

علما أن الأسطورة مايكل شوماخر يعيش عزلة تامة منذ إصابته الدماغية أثناء تزلجه عام ألفين وثلاثة عشر وتتحفظ عائلته على نشر أي معلومة تخص حالته الصحية.

