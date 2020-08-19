أكّد البيان "يؤكد فيا (الاتحاد الدولي للسيارات) والفورمولا 1 اليوم موافقة الفرق العشرة جميعها على اتفاقية كونكورد الجديدة".

أضاف "ستضمن الاتفاقية مستقبلاً مستداماً بعيد الأمد للفورمولا 1"، وتساعد في تعزيز المنافسة التي يرغب بها عشاق هذه الرياضة.

قال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 تشايس كاري "كل جماهيرنا تريد سباقات اكثر تنافسية، عجلات متقاربة وفرصة لكل فريق بالصعود على المنصة".

أضاف "ستضع اتفاقية كونكورد الجديدة، جنباً إلى جنب مع لوائح عام 2022، الأسس لجعل ذلك حقيقة وخلق بيئة جيدة من الناحيتين المالية والتنافسية بين الفرق على الحلبة".

بدوره، عبّر الفرنسي جان تود رئيس الاتحاد الدولي عن فخره بنجاح الاطراف المعنية بالتوصل الى اتفاق في زمن "التحديات العالمية غير المسبوقة" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يكن إعلان الأربعاء ممكناً في وقت سباق من هذا الشهر عندما أعرب فريق مرسيدس بطل العالم عن عدم جهوزيته لتوقيعه. لكن الصانع الالماني منح الضوء الاخضر للاتفاق، بعد منعطف بَدَّلَ رأيه عقب جائزة اسبانيا الكبرى في برشلونة نهاية الاسبوع الماضي.

رأى رئيس الفريق توتو وولف أنه من المستحيل أن تتّحد كل الفرق، وبالتالي سيكون من الافضل اتباع نهج عملي وفريد "الجميع يحاول ابرام بعض الصفقات الصغيرة في الخارج. هناك ثقافة القاء اللوم في وسائل الإعلام، لذلك قررنا المضي مع (شركة) ليبرتي".

وأفاد بيان الفورمولا 1 أن اتفاقية كونكورد والعودة الآمنة وفق بروتوكول صحي صارم للبطولة بعد وقفة قسرية بسبب كورونا، كانا شهادتين على الرياضة بأكملها "التنافس القريب سيجلب المزيد من المشجعين إلى هذه الرياضة، يفيد كل فريق ويتابع في زيادة النمو العالمي للفورمولا 1".

وأشار فريق هاس صاحب الإمكانيات الضعيفة مقارنة مع العملاقين مرسيدس وفيراري "اتفاقية كونكورد - وُقّعت. نحن ملتزمون لخمس سنوات اضافية في الفورمولا 1".

