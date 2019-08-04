اقتنص بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفوز من سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتان، بفضل استراتيجية ناجحة لفريقه مرسيدس في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة هنغارورينغ الاحد.

وهو الفوز الثامن هذا العام للسائق البريطاني والـ 81 في مسيرته، معززا بفضله صدارته لترتيب البطولة.

وتقدم بطل العالم خمس مرات على فيرشتابن المنطلق من الصدارة، فيما حل سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل ثالثاً أمام زميله شارل لوكلير.

وفي مجريات السباق، حافظ فيرشتابن على صدارته، فيما تراجع الفنلندي فالتيري بوتاس ثاني المنطلقين، للمركز الرابع بعدما نجح زميله هاميلتون ولوكلير في تجاوزه، غير أن احتكاك سيارتي "الأسهم الفضية" ببعضهما البعض ادى الى تضرر سيارة بوتاس.

واعلم الفنلندي فريقه عبر جهاز التواصل الداخلي "تضرر الجناح الامامي على الجهة اليمنى"، فادخله فريقه في اللفة السادسة لتبديل اطاراته والجناح الامامي.

ونصح مرسيدس سائقه هاميلتون في اللفة 17 بضرورة الابتعاد عن سيارة ريد بول فيرشتابن لعدم الحاق الضرر باطاراته الامامية من جراء الهواء المتدفق من سيارة الهولندي، فأجاب البريطاني "سأحافظ على الفارق كما هو، وعندما تريدون ان اضغط ابلغوني بالامر".

واشار فيرشتابن في اللفة 21 لفريقه عبر جهاز التواصل الداخلي انه بدأ يخسر التماسك، فيما كان هاميلتون يقلص الفارق الى 1,352 ثانية، ليعود الهولندي ويكرر الامر ذاته في اللفة 24، فجاء الجواب "نعرف ذلك يا فيرشتابن".

ومالت الكفة لصالح هاميلتون عندما عمد مرسيدس الى ادخال سائقه في اللفة 49 لتبديل اطاراته، في استراتيجية ناجحة فاجأت رجال ريد بول، ليبدأ البريطاني قبل 20 لفة من النهاية تقليص الفارق مع فيرشتابن الذي كان يعاني من اطاراته المتآكلة.

ونجح رجال النمسوي توتو وولف مدير مرسيدس برهانهم، اذ وصل الفارق بين السائقين في اللفة 66 من اصل 70 الى 0,4 ثانية، قبل ان يضرب هاميلتون بقوة في اللفة التالية ويتجاوز فيرشتابن بدون اي مقاومة تذكر ليحتل الصدارة.

ودخل السائق الشاب الهولندي في اللفة 68 إلى مرآب فريقه لتبديل اطاراته بعدما اعترف أن "اطاراتي لن تسمح لي بإكمال السباق".