ونجح راسل، المنضم مطلع العام الحالي إلى الحظيرة الالمانية بدلاً من الفنلندي فالتيري بوتاس المنتقل إلى ألفاروميو وصاحب المركز الثامن، في القيام بلفة "طائرة" أخيرة كانت الاسرع بوقت قدره 1:17.377 دقيقة سمحت له بالتقدم بفارق 0.044 ثانية على سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس.

وهي المرة الأولى التي ينطلق فيها مرسيدس من المركز الأوّل في إحدى جولات البطولة العالمية هذا العام، بعد بداية صعبة جراء جملة من المشاكل أبرزها الارتدادات واجهت سيارة "الأسهم الفضيّة" في ظل القوانين التقنية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.

وسجل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو ثالث أسرع توقيت متأخراً بفارق 0.190 ثانية عن راسل، فيما أكمل المراكز الخمسة الأولى البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) والفائز العام الماضي الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).

واحتل زميل راسل مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، المركز السابع، فيما لم يتمكن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج بباكورة ألقابه العالمية العام الماضي، من تحقيق أفضل من عاشر أسرع توقيت، علماً انه أعلم فريقه "أن لا شيء يسير بشكل جيد" في سيارته.

ولم تكن حال زميله المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس أفضل، إذ فشل في التأهل للفترة الثالثة من التجارب مكتفياً بالمركز الـ 11.

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية:

1- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:17.377 د.

2- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:17.421 د.

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:17.567 د.

4- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:17.769 د.

5- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:18.018 د.

6- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:18.078 د.

7- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.142 د.

8- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفاروميو) 1:18.157 د.

9- دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:18.379 د.

10- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.823 د.