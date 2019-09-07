لوكلير أول المنطلقين في جائزة إيطاليا الكبرى

حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون سينطلق أيضاً من الخط الأول برفقة لوكلير بعد أن حل في المركز الثاني في الجولة الثالثة من التجارب الرسمية، والتي شهدت حادثة كبرى لسائق ألفا روميو الفنلندي كيمي رايكونن أدت إلى حالة من الفوضى في السباق وأدت لتأخير العديد من السائقين.

وسينطلق من المركز الثاني كل من الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس والألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري.

ويسعى لوكلير إبن إمارة موناكو البالغ من العمر 21 عاماً، والذي يخوض أول موسم له مع الفريق الإيطالي إلى تكرار إنجازه عندما توج الأسبوع الماضي بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم.



نتائج الجولة الثالثة من التجارب الرسمية

1. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.307

2. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.346

3. فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:19.354

4. سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:19.457

5. دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:19.839

6. نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) 1:20.049

7. كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:20.455

8. ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) لا توقيت

9. كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) لا توقيت

10. لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) لا توقيت



تقسم ساعة التجارب الرسمية إلى ثلاث جولات. في الجولة الأولى، تكون كل السيارات على الحلبة لمدة 18 دقيقة. السائقون الذين يحققون أفضل 15 توقيتاً يبقون في المنافسة الى الجولة الثانية التي تستمر 15 دقيقة. في الختام، تتأهل أفضل عشر سيارات لتتنافس على الصدارة في الجولة الثالثة التي تمتد 12 دقيقة. في ختام

