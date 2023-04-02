فيرستابن يحرز لقب جائزة أستراليا الكبرى

وجاء البريطاني لويس هاميلتون ثانيا مع مرسيدس متفوقاً على الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الثالث.

وعوقب الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري بخمس ثوان لتسببه في حادث مع ألونسو عند انطلاق السباق للمرة الثالثة.

وتوقف السباق ثلاث مرات الأولى بسبب حادث ألكسندر ألبون سائق وليامز، ثم اصطدام كيفن ماجنوسن بالحائط، وجاءت الثالثة بعد اصطدام سائقي ألبين سويا بعد لحظات من الانطلاق من وضع الثبات.

وقرر مراقبو السباق إنهاء اللفة الأخيرة خلف سيارة الأمان ليفوز فيرستابن.

وقال فيرستابن بعد الفوز "كانت انطلاقة سيئة للغاية، لقد كنت حريصاً في اللفة الأولى حيث كان لدي الكثير لأخسره".

وأضاف أنه "بعد ذلك، كانت وتيرة السيارة سريعة. مع تلك الأعلام الحمراء، لا أعرف، لا أفهم حقاً. لقد كانت الأمر فوضوياً نوعاً ما، لكننا كنّا نسير بخطى جيدة وفزنا، وهذا أمر مهم".

وكان اليوم كارثياً بالنسبة لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الفائز بسباق العام الماضي الذي خرج من السباق في اللفة الأولى، بينما اشتعلت النيران في سيارة راسل في اللفة التاسعة عشرة وانتهى سباقه أيضاً.

وهذا الفوز هو الأول لفيرستابن على حلبة ملبورن، والأول لريد بول في أستراليا منذ انتصار سيباستيان فيتيل في العام 2011.