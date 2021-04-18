فيرستابن يحرز المركز الأوّل أمام هاميلتون

ونجح فيرستابن في انتزاع الصدارة من هاميلتون (مرسيدس) عند المنعطف الأوّل لحلبة إيمولا، في طريقه لتحقيق فوزه الاوّل هذا العام، بعدما كان حلّ ثانياً في جائزة البحرين الكبرى باكورة الجولات.

وقال الفائز الذي أنهى السباق بوقت إجمالي قدره 2.02.34.598 ساعتان "فاجأت نفسي. عملنا بجهد لجعل الأمور أفضل. في هذه الظروف المخادعة قمنا بعمل رائع".

وارتكب سائق مرسيدس خطأ في منتصف السباق، جعله يتراجع في الترتيب قبل أن يعود للثاني بفارق 22 ثانية عن الفائز. فيما حل البريطاني لاندو نوريس من ماكلارين ثالثاً، أمام شارل لوكلير من موناكو (فيراري).

وحافظ هاميلتون على صدارة ترتيب السائقين بفارق نقطة عن فيرستابن بفضل تسجيله أسرع لفة التي تمنح صاحبها نقطة (44 مقابل 43).

وعزز فريق مرسيدس صدارته لترتيب الصانعين مع 60 نقطة أمام ريد بول (53)، فيما احتل ماكلارين المركز الثالث مع 41 نقطة.

وكان "ماد ماكس" انطلق من المركز الثالث على حلبة مبللة بفعل الأمطار، وبفضل ردة فعله السريعة عند الخط تمكن من تجاوز زميله الوافد الجديد المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس (وصل في المركز الـ 12 في نهاية السباق)، وعند المنعطف الأوّل هاميلتون.

ومع انتصاف السباق، ومع توقف هطول الأمطار وعلى متن إطارات خاصة بالمسارات الجافة، توقفت المنافسات إثر إشهار الأعلام الحمراء في اللفة 34 بعد حادث قويّ جمع بين الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس والبريطاني جورج راسل (وليامس).

واصطدم هذا الأخير، بسيارة "الأسهم الفضية" في محاولة منه لتجاوز بوتاس في الخط المستقيم عند معدل سرعة وصل إلى 300 كلم/س، ليصطدما بحائط الأمان وتتطاير قطع سيارتيهما، فيما تبادل السائقان الاتهامات بافتعال الحادث عبر الجهاز اللاسلكي.

من ناحيته، عاد هاميلتون بعد الخطأ الذي ارتكبه وهو يحاول تجاوز راسل إلى الحلبة في المركز الثامن، ليقود حملة صعوده متجاوزاً جميع السيارات أمامه باستثناء ريد بول فيرستابن، منافسه المباشر هذا العام في سعيه لتحقيق لقبه الثامن عالمياً والانفراد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع الاسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وارتقت فيراري على أرضها ولكن خلف أبواب موصدة أمام الجماهير بسبب فيروس كورونا، للآمال المعقودة عليها بعدما تمكن لوكلير وزميله الوافد الجديد الإسباني كارلوس ساينس من احتلال المركزين الرابع والخامس توالياً.

وأكمل المراكز العشرة الاولى الاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين)، متقدماً على كل من الكندي لانس سترول (أستون مارتن)، الفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري)، المخضرم الفنلندي كيمي رايكونن (ألفا روميو) والفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).