فيرستابن الأسرع في التجارب الحرّة

وفيما احتل فيرستابن المركز الرابع في الجولة الأولى من التجارب الحرّة، تقدّم في الثانية سائقي فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو، بفارق 385 بالأف من الثانية و468 بالألف من الثانية توالياً.

ويحاول فيرستابن تعويض سباق باكو الأخير عندما حلّ ثالثاً في سباق السبرينت وثانياً في السباق الأساسي وراء زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

وحلّ بيريس رابعاً الجمعة بفارق نحو نصف ثانية عن زميله.

قال "ماد ماكس" في ظل ظروف حارة في فلوريدا "كان يوماً جيداً. حاولنا أولا التأقلم مع الحلبة. كانت الارضية زلقة نوعاً ما. كانت عيارات السيارة جيدة اليوم وأنا سعيد. هناك بعض العناصر يجب أن نعمل عليها هذه الليلة ونريد أن نكون الاسرع عند كل منعطف".

فيرستابن الذي تخلى عن المركز الاول في الانطلاق للوكلير في السباق الماضي، يبدو مرشحاً قوياً لخطف الانطلاقة الأولى السبت.

تقاسمت الحظيرة النمسوية ألقاب السباقات الأربعة منذ انطلاق العام الجديد، فصعد فيرستابن إلى أعلى عتبة على منصة التتويج في البحرين وأستراليا، فيما فاز بيريس في السعودية واذربيجان، ليتصدر الهولندي ترتيب السائقين أمام زميله (93 نقطة مقابل 87).

وفيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، بطل العالم سبع مرات، بمركز سابع، حلّ الإسباني المخضرم فرناندو الونسو (أستون مارتن) خامساً.