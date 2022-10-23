جائزة الولايات المتحدة الكبرى: ساينس ينطلق من المركز الأول ويوم حزين لريد بول

وسجّل ساينس 1:34.356 دقيقة متقدماً بفارق بسيط عن زميله في فيراري شارل لوكلير، لكن سائق موناكو لن ينطلق بجانبه على الخط الأول، بعد تعرضه لعقوبة إرجاع عشرة مراكز بسبب استخدامه لقطع جديدة في وحدة طاقة.



واستفاد الهولندي ماكس فيرستابن المتوّج أخيراً بلقبه العالمي الثاني، بعد حلوله ثالثاً في التجارب لينطلق وراء ساينس الذي حقق ثالث أسرع انطلاقة في مسيرته.



قال ساينس: "كان الأمر ممتعاً جداً ومخادعاً أيضاً بعد أن هبّت الرياح. نجحت بلفة جيدة دون أخطاء. لكن ريد بول يبقى مرشحاً لأنهم أصحاب الإيقاع الأفضل خلال السباق".



وحلّ المكسيكي سيرخيو بيريس، السائق الثاني في ريد بول، رابعاً لينطلق من المركز التاسع بعد عقوبة ارجاع تعرض لها بسبب تعديلات في محركه.

وفيما كان ريد بول يستعد لتتويج محتمل في بطولة الصانعين للمرة الخامسة، بعد حسم فيرستابن لقب السائقين قبل اسبوعين في اليابان، مُني الفريق بضربة معنوية، مع الإعلان عن وفاة مؤسس شركة ريد بول لمشروبات الطاقة ماتيشيتس عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض.



قال فيرستابن: "هذا خبر صعب للجميع، لريد بول والرياضة وبالنسبة لي على وجه الخصوص".



تابع: "خسرنا الانطلاق من المركز الأول بفارق بسيط، لكن سنحاول تحقيق الفوز لأجله".



ويسعى "ماد ماكس" لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013).

- توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:34.356

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.421

3. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:34.448

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:34.645

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.947

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.988

7. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:35.598

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:35.690

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:35.876

10. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:36.319