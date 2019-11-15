جائزة البرازيل الكبرى: المطر يربك حسابات السائقين في جولة التجارب الحرة الاولى

أربك المطر السائقين في جولة التجارب الحرة الأولى في جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة "انترلاغوس" في ساو باولو.

وحقق سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون أسرع لفة بزمن 1:16.142 دقيقة بعدما خاض تسع لفات فقط، وتقدم على سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الذي سجل 1:16.693 دقيقة بعد 10 لفات، وسائقي مرسيدس الألماني سيباستيان فيتل (1:17.041 دقيقة من 13 لفة) وشارل لوكلير من موناكو (1:17.285 دقيقة من 13 لفة أيضا).

وخاض السائقون لفات قليلة فقط أكثرها لسائق وليامس مرسيدس البريطاني جورج راسل (18 لفة) وأقلها لفة واحدة لسائق رايسينغ بوينت مرسيدس المكسيكي سيرخيو بيريز (لفة واحدة)، فيما خاض سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ثلاث لفات فقط لم يحتسب توقيتها على غرار سائق ريد بول هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن، وذلك بسبب توقف التجارب إثر خروج ألبون عن الحلبة واصطدامه بالحواجز.