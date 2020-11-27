جائزة البحرين الكبرى: هاميلتون الأفضل مجددا حتى في التجارب الحرة



وتعهد هاميلتون في منتصف الشهر الحالي بعد تتويجه باللقب بفوزه بسباق الجولة الماضية في تركيا، بأنه سيسعى جاهدا للفوز بالسباقات الثلاثة المتبقية من الموسم بدءا من سباق نهاية الأسبوع الحالي الذي تستضيفه حلبة صخير، على غرار السباق المقبل المقرر الأحد المقبل، وصولا إلى السباق السابع عشر الختامي المقرر في أبو ظبي في 13 كانون الأول/ديسمبر.

وأظهر البريطاني جديته منذ الحصة الحرة الأولى التي تقدم خلالها على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وجاء المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثا على متن ريسينغ بوينت-مرسيدس، متقدما على الإسباني كارلوس ساينس (ماكلارين-رينو) والفرنسي بيار غاسلي (ألفا تاوري-رينو) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) الذي ما زال يملك فرصة إزاحة بوتاس عن الوصافة بما أنه يتخلف عن الفنلندي بفارق 27 نقطة.

وكما الحال في الحصة الأولى، جاء هاميلتون في المركز الأول خلال الحصة الثانية، لكن هذه المرة أمام فيرشتابن وبوتاس تواليا، ومن خلف الثلاثي كل من بيريز والأسترالي دانيال ريكياردو (رينو) وغاسلي.

وعكر الحصة الثانية حادث التايلاندي ألكسندر ألبون (ريد بول) بعد اصطدامه بقوة بجدار الأمان الموجود بجانب المسار، ما تسبب بأضرار كبيرة في سيارته قد تكلفه العقوبة على خط الانطلاق في حال اضطر إلى استبدال المحرك أو علبة الغيارات.

وتسبب هذا الحادث برفع العلم الأحمر الذي تدخل مرة أخرى لإيقاف الحصة بعد دخول كلب إلى الحلبة، كما حصل قبل أسبوعين في سباق تركيا.

واختبر السائقون في حصتي التجارب الحرة نوعا جديدا من الإطارات ستستخدمه بيريلي الموسم المقبل.

وتقام السبت الحصة الحرة الأخيرة في الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش، على أن تبدأ التجارب التأهيلية في الساعة 14,00 ت غ، فيما ينطلق سباق الأحد الساعة 14,10 ت غ.



