إيكليستون يواجه تهماً بالاحتيال

يواجه عراب بطولة العالم للفورمولا واحد السابق بيرني إيكليستون تهماً بالاحتيال على خلفية عدم إبلاغ سلطات الضرائب البريطانية عن أصول خارجية تقدّر قيمتها بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (477 مليون دولار)، بحسب أفاد ممثلو الادعاء العام الاثنين.

وقال النائب العام أندرو بنهايل "استعرضت النيابة العامة ملف أدلة من دائرة الادعاء الملكية وأجازت توجيه لائحة اتهام ضد برنارد إيكليستون بتهمة الاحتيال عن طريق التزوير في ما يتعلق بعدم التصريح لهيئة دائرة الإيرادات والجمارك بوجود أصول محتفظ عنها في الخارج تقدّر قيمتها بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف "تذكّر دائرة الادعاء الملكية جميع المعنيين بأن الإجراءات الجنائية ضد هذا المتهم نشطة الآن وأن لهم الحق في محاكمة عادلة".

وتابع "من المهم للغاية ألاّ يكون هناك إبلاغ أو تعليق أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت يمكن أن تضرّ بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال".

وقال سايمون يورك من دائرة الإيرادات والجمارك في سلطات الضرائب البريطانية إن التحقيق مع إيكليستون البالغ 91 عاماً كان "معقداً وخارجياً".

وأردف "يمكننا أن نؤكد أن تهمة الاحتيال عن طريق ادعاءات مزعومة بعدم التصريح قد تم السماح بها ضد برنارد إيكليستون" و"يأتي هذا بعد تحقيق جنائي معقد وخارجي من قبل خدمة التحقيق في تهم الاحتيال في دائرة الإيرادات والجمارك".

وأكد أن "التهمة الجنائية تتعلق بالالتزامات الضريبية المتوقعة الناشئة عن أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني من الأصول الخارجية التي تم إخفاؤها عن دائرة الإيرادات والجمارك".

وختم "رسالتنا واضحة - لا أحد بعيداً عن متناولنا".

سيتم النظر في القضية للمرة الأولى في محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن في 22 آب/أغسطس، على الرغم من أنه لم يتم تحديد ما إذا كان إيكليستون سيضطر للحضور.

وأحكم "مستر إي"، مالك الحقوق التجارية السابق، قبضته على بطولة العالم للفورمولا واحد لفترة 40 عاماً، قبل أن يغادر منصبه مديراً للفئة الاولى في كانون الثاني/يناير 2017 عقب قرار المجموعة الأميركية "ليبرتي ميديا" المالكة الجديدة للحقوق التجارية بالاستغناء عن خدماته.