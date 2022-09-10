ألبون يغيب عن فريق ويليامس بسبب المرض

وقال الفريق في بيان إنه "بإمكان ويليامس رايسينغ التأكيد، أنه بعد الشعور بتوعّك هذا الصباح وطلب المشورة الطبية من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والمستشفى المحلي، يخضع أليكس ألبون الآن للعلاج من التهاب الزائدة الدودية".

وأضاف أن "أليكس في حالة معنوية جيدة والفريق يتمنى له الشفاء العاجل".

ولفت وليامس إلى أن بطل فورمولا 2 وفورمولا إي، الهولندي نيك دي فريس سيحل بدلاً كم ألبون (26 عاماً)، وسيشارك في التجارب الحرة والتأهيلية السبت، قبل أن يخوض أول ظهور له في فورمولا 1 إلى جانب الكندي نيكولاس لطيفي الأحد.

