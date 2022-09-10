English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
فورمولا 1

ألبون يغيب عن فريق ويليامس بسبب المرض

من قبل

أعلن فريق ويليامس للصانعين السبت، أن سائقه البريطاني أليكس ألبون سيغيب عن سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد، بعد إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

AFP

وقال الفريق في بيان إنه "بإمكان ويليامس رايسينغ التأكيد، أنه بعد الشعور بتوعّك هذا الصباح وطلب المشورة الطبية من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والمستشفى المحلي، يخضع أليكس ألبون الآن للعلاج من التهاب الزائدة الدودية".

وأضاف أن "أليكس في حالة معنوية جيدة والفريق يتمنى له الشفاء العاجل".

ولفت وليامس إلى أن بطل فورمولا 2 وفورمولا إي، الهولندي نيك دي فريس سيحل بدلاً كم ألبون (26 عاماً)، وسيشارك في التجارب الحرة والتأهيلية السبت، قبل أن يخوض أول ظهور له في فورمولا 1 إلى جانب الكندي نيكولاس لطيفي الأحد.
 

فورمولا واحد فريق ويليامس
السابق فورمولا 1: بياستري سائقاً لماك
اقرأ
فورمولا 1: بياستري سائقاً لماكلارين وليس ألبين في 2023
التالي
-

آخر الأحداث

>