احتفظ فان در بول بالقميص الأصفر بفارق ثماني ثوان فقط عن أقرب ملاحقيه، بينما خسر ثنائي فريق "إينيوس" الويلزي جيرينت توماس والإكوادوري ريتشارد كاراباس أكثر من دقيقة خلف بوغاتشار الذي يحتل الآن المركز الثاني في الترتيب العام.

قبل المرحلة الخامسة الممتدة على 27,2 كيلومترًا والتي عبرها بزمن 32 دقيقة، وصف بوغاتشار المرحلة بأنها حاسمة لفرصه في الدفاع عن اللقب الذي فاز به في 2020، والطريقة التي تسابق بها الأربعاء أكدت ذلك.

وقال بعد الفوز "ما كان لهذا اليوم أن يكون أفضل. مع وجود العديد من الجماهير على الطريق، كان الأمر مؤثراً وأعتبر هذا من أفضل أيامي على الدراجة".

وتعهد فان در بول بدوره في الدفاع عن القميص الأصفر في مرحلة السباق ضد الساعة التي لا يبرع فيها، بعدما تخطى التوقعات في مشاركته الأولى في الطواف العريق.

وقال الهولندي "كان هذا أفضل يوم في مسيرتي، لم أعتقد أنه يمكنني الاحتفاظ بالقميص اليوم لكننا عملنا جيداً بعد منتصف الليل الأمسية الماضية في إعداد كل شيء".

من المتوقع أن يحتفظ فان در بول بالقميص لبضعة أيام إضافية مع مرحلتين مسطحتين تاليتين.

وفي اليوم الذي ألقت فيه الشرطة الفرنسية القبض على المشجعة التي تسببت في حادث جماعي للدراجين خلال المرحلة الأولى، كان هناك الآلاف من المشجعين يدخلون الطريق لتشجيع فان در بول مع تصاعد التوتر نحو خط النهاية.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الخامسة:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 32,00 دقيقة

2- السويسري ستيفان كونغ بفارق 19 ثانية ش

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 27 ثانية

4- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 30 ثانية

5- الهولندي ماتيو فان در بول بفارق 31 ثانية

- ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الهولندي ماتيو فان در بول 16,51,41 ساعة

2- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 8 ثوان

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 30 ث

4- الفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 48 ثانية

5- الكازاخي أليكسي لوتشنكو بفارق 1,21 دقيقة

