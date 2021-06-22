تقليص عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ من قبل Reuters June 22, 2021 17:43 أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الثلاثاء تقليص عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ بسبب مخالفة لوائح المنشطات من ثماني سنوات إلى أربع. AFP ويعني هذا القرار أن سون سيغيب عن أولمبياد طوكيو هذا العام لكنه سيحق له المنافسة في ألعاب باريس 2024. المنشطات أولمبياد طوكيو سون يانغ سباحة السابق انتخاب الكويتي حسين المسلم رئي اقرأ التالي آخر الأحداث June 22, 2021 17:43 تقليص عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ June 5, 2021 17:20 الكويتي حسين المسلم رئيساً للاتحاد الدولي للسباحة May 23, 2021 14:03 بيلاتو تحطم الرقم القياسي العالمي في 50 متر صدر December 24, 2020 09:13 إلغاء عقوبة ايقاف السباح الصيني سون يانغ June 20, 2020 17:48 الملّولي يطمح لتحقيق إنجاز جديد في أولمبياد طوكيو May 4, 2020 09:23 الإعلان عن الموعد الجديد لبطولة العالم للسباحة May 1, 2020 15:46 سباح أولمبي يتدرب في مسبح طوله 5.7 متر April 28, 2020 13:36 الاتحاد الأميركي يطلق مسابقاته الوطنية في نوفمبر April 24, 2020 08:36 الصين تستدعي سباحا موقوفا و"وادا" تستفسر March 24, 2020 17:10 "فينا" يبدي مرونة حيال مواعيد بطولة العالم 2021