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بطولة أمم أوروبا 2020
سباحة

تقليص عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الثلاثاء تقليص عقوبة إيقاف السباح الصيني سون يانغ بسبب مخالفة لوائح المنشطات من ثماني سنوات إلى أربع.

AFP

ويعني هذا القرار أن سون سيغيب عن أولمبياد طوكيو هذا العام لكنه سيحق له المنافسة في ألعاب باريس 2024.  

              

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