الاتحاد الدولي للسباحة يؤكد موعد إقامة بطولة العالم في قطر عام 2024

وكان من المقرر إقامة البطولة العالمية في صيف عام 2023، إلا أنه تقرر إرجاء المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت تنظم فيها البطولات كل عامين، ستكون بطولة قطر النسخة الثالثة في غضون 19 شهراً.

في البداية، تم تأجيل بطولة العالم 2021 التي كان من المقرر عقدها في فوكوكا في اليابان إلى ربيع عام 2022. ثم في بداية العام، أعلن فينا عن تأجيل جديد، إلى ربيع عام 2023، بسبب القواعد الصحيّة المتبعة للحد من "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان لا بد من تأجيل بطولة العالم المقررة في الدوحة عام 2023 إلى عام 2024.

كما أقيمت نسخة إضافية في حزيران/يونيو الماضي.

وسبق للعاصمة القطرية أن نظمت العديد من المسابقات الخاضعة لإشراف فينا، بما في ذلك بطولة العالم للسباحة في حوض صغير في عام 2014 ومراحل من كأس العالم.

وتشكّل بطولة العالم في قطر خطوة على طريق أولمبياد باريس 2024 ، مما يوفر فرصاً للسباحين والسباحات للتأهل للعرس الأولمبي. وتقام سباقات السباحة والسباحة الإيقاعية ومسابقات كرة الماء في قبة أسباير، وهي ساحة متعددة الرياضات توصف بأنها الأكبر في العالم. أما فعاليات الغوص ومسابقات السباحة في المياه المفتوحة فتقام في متحف الفن الإسلامي.