أستراليا تجدد عقد مدربها الفذ في السباحة بعد نجاح مبهر في طوكيو

عاد الفريق الملقب بالـ"دلافين" من اليابان مع 20 ميدالية في حوض السباحة، بينها 9 ذهبيات، في أفضل نتيجة له منذ أثينا 2004 عندما حصد 7 ميداليات من المعدن الأصفر.

Following Australia’s most successful Olympic swimming campaign, Swimming Australia has confirmed the re-appointment of National Head Coach Rohan Taylor through to December 2024. — Swimming Australia (@SwimmingAUS) August 23, 2021

خلف تايلور الهولندي ياكو فيرهايرن الذي ترك الفريق للعودة إلى بلاده في حزيران/يونيو 2020.

قال بعد تمديد عقده "أنا فخور جدًا بما حققناه في طوكيو، الرياضيون، المدربون وأعضاء الجهاز الفني، إضافة الى البيئة التي خلقناها في الفريق خلال الأعوام القليلة الماضية".

وتابع "مع فترة قصيرة تفصلنا عن أولمبياد باريس، أتطلع لمواصلة العمل مع مدربينا والرياضيين للبناء على هذا النجاح والمحافظة على الثقافة الرائعة التي بنيناها".

وعادت أستراليا في طوكيو، بفضل سباحاتها تحديدًا، لتثبت أنها المنافسة الأكبر للولايات المتحدة في الحوض (30 ميدالية، 11 ذهب).

تفوق الفريق الأميركي بفارق ذهبتين فقط في اليابان عن أستراليا في حين كان الفارق في المعدن الأصفر 13 في ريو 2016 (16 مقابل 3 فقط لأستراليا).