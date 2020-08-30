سيطرة بريطانية على سباق جائزة أراغون من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 11:13 0:28 دقيقة سيطرَ الدراجونَ البريطانيون على السباق الأول لجائزة "أراغون" الإسبانية، ضمن بطولةِ العالم للسوبر بايك. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ديكسون يعزز صدارته في سباقات إندي كار 0:28 دقيقة سيطرة بريطانية على سباق جائزة أراغون 0:39 دقيقة لجنة مؤقتة لإدارة الهلال السوداني 0:33 دقيقة فوز كبير لآيندهوفن على هيرتا برلين 0:19 دقيقة بيرغوين يقود توتنهام للفوز على بيرمينغهام 2:14 دقيقة باكس وليكرز بثبات في الـ"بلاي أوف" 0:27 دقيقة أرتيتا فخور بأداء لاعبيه 0:30 دقيقة ماذا قال كلوب بعد خسارة درع الاتحاد الإنكليزي ؟ 0:58 دقيقة العربي يبلغ النهائي وكازورلا يسجل للسد 0:34 دقيقة ميسي أخبر برشلونة أنه لن يحضر لفحوصات فيروس كورونا