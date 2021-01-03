رالي دكار: الإسباني ساينز يفوز بالمرحلة الأولى من قبل beIN SPORTS January 3, 2021 19:41 0:29 دقيقة أنهى الإسباني كارلوس ساينز المرحلة الأولى من رالي داكار 2021 الذي انطلق الأحد في السعودية، في المركز الأول. تقارير إخبارية رالي داكار ناصر العطية كارلوس ساينز -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة الدحيل يتغلب على مستضيفه أم صلال 4:22 دقيقة ميلان يهزم مستضيفه بينفينتو ويستعيد الصدارة 0:50 دقيقة هل باتت عودة زلاتان للمنتخب السويدي وشيكة؟ 0:29 دقيقة رالي دكار: الإسباني ساينز يفوز بالمرحلة الأولى 3:28 دقيقة مانشستر سيتي يُحبط عزائم تشيلسي 0:27 دقيقة بيلباو يقيل غاريتانو رغم الفوز على إلتشي 4:20 دقيقة سواريز يقود أتلتيكو لفوز صعب على ألافيس 0:38 دقيقة مانشستر سيتي يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا 0:41 دقيقة مانشستر سيتي يفتح تحقيقاً مع ميندي 3:26 دقيقة برشلونة كومان يطمح لبداية جديدة في 2021