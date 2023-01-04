القطري ناصر العطية يواصل تصدر الترتيب العام في رالي داكار من قبل beIN SPORTS January 4, 2023 14:21 0:28 دقيقة فاز الفرنسي سيباستيان لوب بالمرحلة الرابعة لرالي داكار في فئة السيارات فيما حافظ القطري ناصر العطية، حامل اللقب، على صدارة الترتيب العام. تقارير إخبارية رالي داكار ناصر العطية سيباستيان لوب -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة لوب يفوز بالرابعة والعطية يحافظ على الصدارة 0:53 دقيقة مباريات كأس فرنسا على beIN SPORTS حتى عام 2026 1:23 دقيقة مدفيديف وسابالينكا إلى ربع نهائي أديلايد 0:23 دقيقة ليونيل ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 0:44 دقيقة منافسات الدوري القطري تعود من جديد 3:12 دقيقة البصرة تتأهب لاحتضان "خليجي 25" 2:24 دقيقة أنتيتوكونمبو يـتألق ويقود باكس للفوز على ويزاردز 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل نتائجه البراقة 3:25 دقيقة نيوكاسل يقتنص نقطة التعادل من معقل المتصدر آرسنال 0:33 دقيقة شكوى من رابطة الليغا حول الهتافات ضد فينيسيوس