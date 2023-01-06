القطري ناصر العطية يحافظ على صدارة الترتيب العام في رالي داكار من قبل beIN SPORTS January 6, 2023 14:05 1:05 دقيقة أحكم حاملُ اللقب، القطري ناصر العطية، قَبْضَته على صدارة الترتيب العام لرالي داكار بفوزه بالمركز الأول للمرحلة السادسة. تقارير إخبارية رياضات ميكانيكية ناصر العطية -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تقارير - نابولي يقدّم عرضاً لضمّ أوناحي من أنجيه 0:37 دقيقة مانشستر يونايتد يستعير "بوتلاند" من كريستال بالاس 1:05 دقيقة العطية يحافظ على صدارة الترتيب في رالي داكار 0:39 دقيقة تشيفيرين المرشح الوحيد لرئاسة الـ"يويفا" 0:50 دقيقة صحيفة ليكيب تشيد بميسي ومبابي 6:30 دقيقة وفاة نجم الكرة الإيطالية السابق جانلوكا فيالي 0:53 دقيقة ديمبلي يكيل المديح لمدرب برشلونة تشافي 3:30 دقيقة باريس سان جيرمان لتجنب مفاجأة من شاتورو 3:25 دقيقة مانشستر يونايتد لمتابعة نتائجه الجيدة أمام إيفرتون 0:46 دقيقة ماذا قال رياض محرز بعد مواجهة تشلسي ؟