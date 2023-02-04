البطل القطري نجح في تصدر منافسات اليوم الثاني والأخير ليتربع على المركز الأول للترتيب العام متقدما على البولندي كشيشتوف خولوفجيك، فيما حل الأرجنتيني خوان كروس ياكوبيني في المركز الثالث.

يذكر أن هذا اللقب هو الخامس لناصر العطية في رالي حائل.

