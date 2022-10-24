البطل القطري ناصر العطية يعبر عن سعادته بالتتويج بأول نسخة من بطولة العالم للراليات الصحراوية من قبل beIN SPORTS October 24, 2022 20:07 1:05 دقيقة أعرب البطل القطري ناصر العطية عن سعادته بالتتويج بأول نسخة من بطولة العالم للراليات الصحراوية - رايد 2022 معتبراً أنه إنجاز جديد لدولة قطر. مقابلات ناصر العطية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة أوناي إيمري مدرباً لأستون فيلا 1:05 دقيقة العطية يعبر عن سعادته بالتتويج 3:16 دقيقة تمرين وطن يضع اللمسات الأخيرة لقوات أمن المونديال 0:50 دقيقة ميلان في مهمة أوروبية مصيرية على الأراضي الكرواتية 0:43 دقيقة موقعة حاسمة تنتظر يوفي على ملعب النور 1:26 دقيقة مدرب دورتموند يمتدح هالاند سيتي 0:48 دقيقة مانشستر سيتي يختتم تحضيراته لملاقاة دورتموند 10:52 دقيقة ديل بوسكي: كأس العالم في قطر ستشهد نجاحاً كبيراً 0:40 دقيقة افتتاح معرض تعويذات كأس العالم 0:36 دقيقة الحي الثقافي "كاتارا" يحتضن حفل تدشين كتاب أطلس