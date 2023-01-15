إشادة واسعة بالبطل القطري ناصر العطية من قبل beIN SPORTS January 15, 2023 15:57 2:22 دقيقة بعد التتويج الجديد، انهالت عبارات الإشادة على ناصر العطية من أعضاء الفرق المشاركة في رالي داكار، حيث تسابقوا جميعا في الثناء على إنجازات البطل القطري. تقارير إخبارية رالي داكار ناصر العطية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة الحكم يطلق صافرة نهاية مباراة السودان والمغرب! 1:16 دقيقة موناكو يضرب بالسبعة ويزيد من معاناة أجاكسيو 3:08 دقيقة ألميريا يُجبر أتليتيكو مدريد على اقتسام النقاط 0:53 دقيقة الاتحاد الإفريقي يندد بالتصريحات السياسية! 4:08 دقيقة تشلسي يخرج من عنق الزجاجة بانتصار صعب 0:32 دقيقة نيوكاسل يخطف النقاط من فولهام بفضل إيساك 2:22 دقيقة إشادة واسعة بالبطل القطري ناصر العطية 1:03 دقيقة ليل يحقق فوزاً عريضاً على تروا 0:38 دقيقة بينافيديس بطلاً لرالي داكار لفئة الدراجات 2:08 دقيقة العطية يعرب عن سعادته بالتتويج التاريخي