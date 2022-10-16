انطلق رينس (سوزوكي) من المركز العاشر وحل في المركز الأول بفارق 0.186 ثانية أمام مواطنه الأسطورة مارك ماركيز الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة المئة في الفئة الاولى.

وحل الايطالي فرانتشيسكو بانيايا ثالثًا بفارق بسيط في أكثر سباق يكون فيه التوقيت متقاربًا بين الثلاثة الأوائل على الإطلاق، ليخطف صدارة الترتيب العام من كوارتارارو.

دخل بانيايا (دوكاتي) السباق متخلفًا بنقطتين عن الفرنسي وسيصل الآن إلى السباق ما قبل الأخير في ماليزيا متقدمًا بفارق 14 نقطة وفرصة التتويج باللقب.

قال رينس "أنا سعيد جدًا لاحتلالي المركز الأول. أولا لأنها المرة الأخيرة لسوزوكي على الجزيرة وثانيًا من أجل كل من دعمني في لحظاتي السيئة".

قام فريق سوزوكي بإعلان مفاجئ في أيار/مايو أنه سيترك سباقات موتو جي بي في نهاية الموسم بعد عامين فقط من فوزه بالبطولة مع الاسباني جوان مير.

بدأ كوارتارارو من المركز الخامس لكنه ارتكب خطأً فادحًا أثناء الكبح عند المنعطف الخامس في اللفة الرابعة وتراجع إلى المركز 22.

بدأ في تسجيل أسرع لفات في محاولة للعودة إلى المراكز التي تمنحه النقاط، لكنه بالغ في اللفة العاشرة وفقد السيطرة عند أحد المنعطفات وانزلق للخارج.

وأكد بعد السباق "تغيرت البطولة بالنسبة له (بانيايا) ويمكن أن تتغير بالنسبة لنا في السباقين الأخيرين، وأعتقد أنه يمكننا أن نقدّم سباقين أخيرين رائعين".