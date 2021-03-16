لوب وإيلينا لن يشاركا معا في دكار 2022



وأعلن لوب في صفحته على تويتر "بعد خمس مشاركات في دكار معا، وبعد التباحث مع الفريق (برودرايف)، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه ربما قد يكون من الأفضل تجربة شيء آخر. مع وخز في القلب لن نأخذ شارة انطلاق (رالي دكار) كزميلين في عام 2022".

وحذا إيلينا حذو صديقه لوب، معلنا بدوره الخبر بنشره مقطع فيديو على فايسبوك بعنوان "طريق جيد يا رفيقي"، من دون أن يخفي خيبته وعدم إدراكه للقرار المتخذ من قبل فريق برودرايف، كما شرح في الفيديو.

وشارك لوب وإيلينا في النسخة الثانية من رالي دكار الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مطلع العام الحالي، ولم يكن النجاح حليفهما إذ اضطرا للانسحاب في المرحلة الثامنة.

وشرح الملاح من موناكو والبالغ 48 عاما ما حصل قائلا "تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من سيب قال لي خلاله إنه لن يشارك معي في دكار أو في أي مسابقة أخرى لأن فريق برودرايف قرر أني لست مؤهلاً لذلك، وأني لم أكن متحمساً بشكل كافٍ، وأني لا أملك الخبرة الضرورية، (ارتكبت) الكثير من الأخطاء الملاحية هذا العام...".

وكان إيلينا بدأ الفيديو مذكرا الجميع أن التعاون بينه وبين السائق المتحدر من الألزاس "قصة عمرها 23 عاما".