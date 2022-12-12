قطر تستضيف بطولة العالم لسباقات التحمل للسيارات 2024

جاء ذلك خلال حفل الإعلان الرسمي الذي عُقد في الدوحة مساء اليوم، والذي بمقتضاه تستضيف قطر سباق التحمل الافتتاحي لعام 2024 والذي سيدوم 6 ساعات، على أن تستمر قطر في استضافة سباقات البطولة لمدة ست سنوات.

من المفترض أن يشكّل سباق التحمّل، المُزمع إقامته على حلبة لوسيل الدولية، الحدث الافتتاحي لموسم بطولة العالم لسباقات التحمل لعام 2024 من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات.

وتخضع حلبة لوسيل حالياً لأعمال تجديد وإعادة تأهيل واسعة النطاق لمنطقة البادوك والمنشآت، وقد تم الكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم عن أحدث العروض التي ستقام على أرض الحلبة بعد الانتهاء من أعمال التجديد.

ومن المقرر أن تنطلق التجارب الشتوية الرسمية للبطولة والمعروفة عادة باسم "التمهيد" (Prologue) في قطر قبل السباق الرسمي.

وتتواجد في الدوحة حالياً أربع سيارات "هايبر كار" صمّمتها أشهر شركات تصنيع سيارات سباقات التحمّل، وستسابق في الفئة الرئيسية من البطولة في عام 2024، وهي: فيراري 499 بي، بيجو 9x8، بورشه 963 وسيارة تويوتا "هايبر كار" الهجينة جي آر010.

تعد هذه المرة الأولى التي تتنافس فيها سيارات "الهايبر كار الأربع معاً، إذ سيشكّل السباق الذي سيدوم 6 ساعات في قطر نقطة تحوّل في تاريخ سباقات التحمل تتنافس خلاله المركبات الأربع ضمن فئة سيارات "الهايبر كار" التي تحظى بشعبية واسعة في البطولة، والتي تلتزم فيها بتصنيعها حالياً ثماني شركات مصنّعة على الأقل لتسليمها بحلول عام 2024.

وأصبحت قطر الدولة رقم 13 التي تستضيف هذه البطولة منذ انطلاقها في عام 2012، مع استمرار سلسلة البطولات في تحقيق مهمتها في الترويج لسباقات التحمّل وروح الحماس والتشويق الذي تفرضه سباقات "لو مان" Spirit of Le Mans بهدف إيصال صداها إلى مناطق وأقاليم جديدة حول العالم.

وتمتاز حلبة لوسيل الدولية التي أنشئت في عام 2004 بكونها الحلبة الوحيدة في المنطقة التي حازت على ترخيصَي التجانس من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية. وسبق للحلبة أن استضافت الجائزة الكبرى للدرّاجات النارية لعدة سنوات وسباق الفورمولا 1 للمرّة الأولى في السنة الماضية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول سباق قطر الذي سيدوم 6 ساعات في الوقت المناسب، كما سيتم الإعلان عن تاريخ السباق والرزنامة الكاملة لبطولة العالم لسباقات التحمّل لعام 2024 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة المجلس العالمي لرياضة المحركات، وهو الهيئة المقررة المسؤولة عن الرياضة الدولية للسيارات ذات الأربع عجلات خلال السنة المقبلة.