فيرشتابن يفوز بالسباق الختامي

وتقدم فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هايملتون العائد إلى السباقات بعد غيابه عن الجولة الأخيرة على حلبة الصخير البحرينية الأسبوع الماضي لإصابته بجائحة كوفيد-19.

والفوز هو العاشر لفيرشتابن في مسيرته والثاني هذا الموسم.

وكان هاميلتون توج بطلاً للعالم هذا الموسم للمرة السابعة في مسيرته، معادلاً رقم الأسطورة الألماني ميكاسل شوماخر.

وانطلق فيرشتابن من المركز الأول للمرة الأولى هذا الموسم وسيطر على السباق من أوله وحتى النهاية.

وهنأه فريقه لدى اجتيازه خط النهاية بالقول "يا لها من طريقة لإنهاء الموسم- رائع أيها الزميل".

ورد فيرشتابن بقوله "بعد عام مضغوط، اعتقد بأن الجميع يشعر بالتعب في نهايته، لكن الشعور رائع".

أما هاميلتون فعلق على السباق بالقول "تهاينينا لماكس. لا يمكن الفوز بجميع السباقات.

واذا أخذت في عين الاعتبار الأسبوعين الماضيين (لدى اصابته بفيروس كورونا المستجد)، فأنا راض عما حققناه في نهاية الأسبوع رغم أنني لم أكن في كامل صحتي. لم يكن السباق سهلاً علي وانا سعيد لأننا وضعنا سيارتين على المنصة".

في المقابل، اعترف بوتاس بأفضلية السيارة المنافسة بقوله "كانت سيارة ريد بول سريعة جداً اليوم. لم نتمكن من الاقتراب منها أو مجاراتها، لكني خضت سباقا صلباً على الصعيد الشخصي".

وخاض الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات آخر سباق له رسمياً مع فيراري، قبل انتقاله إلى فريق أستون مارتن (ريسينغ بونيت حالياً)، واكتفى بالمركز الرابع عشر.

