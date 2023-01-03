رالي داكار: شيشري يفوز بالمرحلة الثالثة والعطية يتصدر

توقفت المرحة الثالثة من رالي داكار 2023 بسبب سوء الأحول الجوية ونظراً للظروف المناخية السيئة ومع استمرار تساقط الأمطار بغزارة قررت اللجنة المنظمة إيقافه من أجل ضمان سلامة المنافسين، علماً أن هذه المرحلة تمتد من منطقة العلا إلى حائل.

هذا وسجل الفرنسي غيرلايت شيشري أسرع زمن بفارق ثلاث دقائق وست وعشرين ثانية أمام هينك لاتيغان أما الخاسر الأكبر في المنافسات فكان كارلوس ساينث الذي توقف لنصف ساعة تقريباً وخسر هيمنته على الترتيب العام ليتصدر حامل اللقب ناصر العطية الترتيب للسائقين بينما يحل السعودي يزيد الراجحي ثانياً وبيترهانسل ثالثاً.

