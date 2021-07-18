رالي إستونيا: روفانبيرا يحرز المركز الأول

وبعدما كان، من بين أرقام قياسية أخرى، أصغر سائق يصعد إلى منصة التتويج في السويد العام الماضي (المركز الثالث)، محاً روفانبيرا إنجاز سائق فنلندي آخر هو الآن رئيسه في فريق تويوتا ياري ماتي لاتفالا الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً عندما فاز بسباقه الأول في بطولة العالم للراليات وتحديداً رالي السويد عام 2008.

وفرض روفانبيرا، نجل هاري الفائز برالي السويد عام 2001 مع بيجو بعد أشهر معدودة على ولادة كاله في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2000، سيطرته على سباق إستونيا منذ الخميس عندما أحرز المركز الأول في المرحلة الأولى من المراحل الـ24 الخاصة، قبل أن ينهيه في الصدارة بزمن 2:51:29.1 ساعة، متقدما على سائقي هيونداي الأيرلندي كريغ برين (بفارق 59.9 ثانية) والبلجيكي تييري نوفيل (بفارق 1:12.4 دقيقة).

وجاء بطل العالم سبع مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) في المركز الرابع بفارق دقيقة و24 ثانية أمام أول مطارديه في الترتيب العام البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) الذي حل خامسا بفارق 2:07.1 دقيقة.

ورفع أوجييه الفارق بينه وبين إيفانز من 34 نقطة إلى 37، فيما بقي نوفيل ثالثا بفارق 52 نقطة، وصعد روفانبيرا الى المركز الرابع بفارق 66 نقطة.

