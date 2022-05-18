جائزة روسيا الكبرى الملغاة في فورمولا وان لن يتم استبدالها

وقالت شركة "فورمولا وان" المروجة للبطولة في بيان رسمي "تلقينا طلبات العديد من الدول الراغبة في الاستضافة للحلول بدلاً من سباق روسيا، لكننا قمنا بعملية تقييم للأمور وتوصلنا إلى نتيجة بأن لا فائدة مرجوة من إقامة سباق بديل بالنسبة إلى الفرق وللجميع في عالم الرياضة".

وأضافت "لم يكن ثمة اهتمام أبدًا لإضافة سباق جديد لا سيما في ما يتعلق بتكاليف عملية الشحن، السفر، الفنادق الخ... كان يتعيّن علينا الأخذ في الاعتبار القيمة التجارية للسباق مقارنة مع التكاليف الباهظة الثمن".

وتابعت "اتخذنا القرار المنطقي والأكثر فعالية للجميع من أجل عدم إضافة تكاليف جديدة ولأن الروزنامة مكتظة".

ومنذ سحب التنظيم من روسيا، تحدثت تقارير عن دول عدة جاهزة لتكون البديلة مثل سنغافورة او حلبة هوكنهايم الألمانية.

