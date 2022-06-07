وبفضل هذا التتويج احتلّ النجم الإسباني صاحب الـ36 عاما المركز الرابع في التصنيف العالمي الذي لم يشهد أي تغيير على مستوى المراكز الثلاثة الأولى، حيث بقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش في الصدارة متبوعا بالروسي دانييل ميدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف.