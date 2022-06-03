

بلغ الإسباني رافاييل نادال المصنف خامساً النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، وذلك بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث نتيجة إصابة قوية تعرّض لها في نهاية المجموعة الثانية.

وحسم نادال (36 عامًا)، المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (10-8) ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت إلى شوطها الثاني عشر والتعادل 6-6، قبل أن يتعرّض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود ابن الـ25 عاماً لاحقاً على عكازين لإعلان انسحابه.

وكان مرجحاً أن تكون المباراة ماراثونية لو لم يتعرض زفيريف لهذه الإصابة التي أنهت مشواره في نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، لاسيما أن اللاعبين تنافسا على أرض الملعب بشراسة طيلة ثلاث ساعات و13 دقيقة حتى قبل وصول المجموعة الثانية إلى نهايتها.

والآن وبعدما حرمت الإصابة زفيريف من محاولة الوصول إلى النهائي الكبير الثاني في مسيرته بعد فلاشينغ ميدوز 2020، سيكون نادال أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي الأسطوري في رولان غاروس والفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة.

ورغم وصوله إلى عامه السادس والثلاثين والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.

ويلتقي نادال في النهائي الكرواتي مارين تشيليتش أو النرويجي كاسبر رود.