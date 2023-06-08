وعادت موخوفا بقوة بعد أن كانت قريبة من الخروج، في مباراة مثيرة استمرت لثلاث ساعات و13 دقيقة، لتضرب موعداً في النهائي السبت مع الفائزة من مواجهة نصف النهائي الثاني بين حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك والبرازيلية بياتريز حداد مايا.

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاماً، سابالينكا إلى قائمة ملفتة من الضحايا في باريس، شملت المصنفة الثامنة اليونانية ماريا ساكاري في الدور الأول، ووصيفة نسخة 2021 الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا في ربع النهائي.

بالنسبة لسابالينكا، فأنهت هذه الهزيمة سلسلة انتصاراتها في 12 مباراة متتالية في البطولات الأربع الكبرى، حيث دفعت ثمناً باهظاً لارتكابها 53 خطأ غير مباشر، بينما أنقذت موتشوفا تسع نقاط من أصل 13 نقطة فاصلة.

