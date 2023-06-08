رولان غاروس: مواجهة مرتقبة بين كارلوس ألكاراث ونوفاك دجوكوفيتش من قبل beIN SPORTS June 8, 2023 21:26 2:55 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل تنتظر عشاق التنس في نصف نهائي بطولة رولان غاروس، بين المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراث والثالث عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش. تقارير إخبارية رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش كارلوس ألكاراث -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة الاتحاد يقدّم نجمه الجديد بنزيمة لوسائل الإعلام 3:41 دقيقة شفيونتيك سعيدة ببلوغ النهائي وتمتدح منافستها 4:42 دقيقة لقب الزوجي المختلط من نصيب الثنائي بوتز وكاتو 2:55 دقيقة رولان غاروس: مواجهة مرتقبة بين ألكاراث ودجوكوفيتش 0:50 دقيقة شفيونتيك تتأهل إلى نهائي بطولة رولان غاروس 2:23 دقيقة كارولينا موخوفا تشكر الجماهير بطريقة مؤثرة 3:55 دقيقة إنجاز فريد من نوعه يحققه إيميرسون بالمييري 0:39 دقيقة افتتاح منطقة المشجعين الخاصة بنهائي دوري الأبطال 1:03 دقيقة الدحيل يبلغ نهائي بطولة الأندية الآسيوية البطلة 0:39 دقيقة الرجاء المغربي يتعاقد مع المدرّب الألماني زينباور