تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بفوزه الأحد، في أول مباراة يخوضها في هذه البطولة منذ 2015، على الإيطالي لورنتسو سونيغو بثلاث مجموعات.

وفي أول مباراة يخوضها على ملاعب رولان غاروس الترابية منذ العام 2015، تفوق فيدرر على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و6-4 و6-4، بينما سقطت كيربر أمام الروسية الشابة أناستازيا بوتابوفا 6-4 و6-2.

وقبل المشاركة الحالية، خاض فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام (20)، مباراته الأخيرة على رمال رولان غاروس في ربع النهائي عام 2015 حيث خسر أمام مواطنه ستانيسلاس فافرينكا (4-6 و3-6 و6-7 /4-7/) الذي توج باللقب في نهاية المنافسات.

وصرح فيدرر (37 عاما) الذي حقق الفوز الـ60 تواليا في الدور الأول لبطولات الغراند سلام في ساعة و41 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه الرئيسي، "لقد افتقدتها فعلا (ملاعب باريس)، وأشكركم على الاستقبال".

ويلتقي السويسري في الدور المقبل مع الألماني أوسكار أوته الفائز على التونسي مالك الجزيري 6-3 و6-1 و4-6 و6-صفر، علما بأن الألماني هو صاحب "الحظ السعيد" في البطولة، اذ خسر في التصفيات لكنه تمكن من المشاركة مستفيدا من انسحاب لاعبين آخرين.

بداية قوية لتسيتسيباس

وفي أبرز نتائج فردي الرجال، حقق اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادسا بداية قوية وتخطى الدور الأول في أقل من ساعتين بفوزه على الألماني مكسيميليان مارتيرر (مصنف 110) بثلاث مجموعات أيضا 6-2 و6-2 و7-6 (7-4).

ويعد تسيتسيباس من أبرز اللاعبين الشبان في دورات المحترفين حاليا، وهو بات في بطولة أستراليا مطلع العالم، أول يوناني يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة كبرى حيث خسر أمام الإسباني المصنف ثانيا عالميا رافايل نادال، بعدما أقصى فيدرر في الدور ثمن النهائي.

وتخطى الياباني كي نيشيكوري السابع الدور الأول على حساب الفرنسي كونتان هاليس 6-2 و6-3 و6-4، بينما تغلب الكرواتي مارين سيليتش الـ 11 على الإيطالي توماس فابيانو 6-3 و7-5 و6-1.

وسقط الإيطالي ماركو تشيكيناتو المصنف 29 والذي أقصى الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول من ربع نهائي 2018، أمام الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و7-6 (8-6) و4-6 و2-6 و4-6 في ثلاث ساعات و18 دقيقة.