الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 12:27 1:12 دقيقة غادرت الجماهير التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب فيليب شاتريي فجأة مقاعدها وتخلت مكرهة عن متعة متابعة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا التي تفرض حظر التَجوال في فرنسا. تقارير إخبارية رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020