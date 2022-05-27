غوف تفاجئ كانيبي وميَّار شريف تنسحب من رولان غاروس

وهي المرة الثانية توالياً تبلغ فيها غوف الثامنة عشرة عالمياً ثمن نهائي البطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي.

في المقابل، كانت كانيبي المصنفة 46 عالمياً بطلة في فئة الناشئات في رولان غاروس عام 2001 عندما كان وقتها عمر غوف ثلاثة أعوام.

وكانت غوف تغلّبت على كانيبي في طريقها إلى لقب دورة بارما الإيطالية عام 2021.

وضربت الأميركية موعداً في ثمن النهائي مع البلجيكية إليز مارتنز الفائزة على الروسية فارفارا غراتشيفا 6-2 و6-3.

وانسحبت المصرية ميَّار شريف من الدور الثاني بسبب الإصابة "برشخ في القدم" حسب الاتحاد المصري للعبة، ما سمح لمنافستها السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة في المركز الرابع والعشرين ببلوغ الدور الثالث.

وكانت شريف (26 عاماً) حققت فوزها الأول في ثاني مشاركة لها في البطولة الفرنسية فقط في القرعة الرئيسية، وذلك بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-3 و7-5.

وعادلت شريف الإنجاز الذي حققته العام الماضي حين وصلت للمرة الأولى والأخيرة إلى الدور الثاني لإحدى البطولات الكبرى قبل أن تنتهي المغامرة في أستراليا المفتوحة على يد السلوفينية كايا يوفان.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على "فيسبوك": "تحتاج ميار لفترة علاج من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد أن استكملت مباراة الثلاثاء وهي مصابة. نتمنى عودة سريعة للاعبة المصرية للمنافسات".