أوستابنكو تفشل في تخطي الدور الأول

وفي أبرز مواعيد الدور الأول لفردي السيدات في ثانية البطولات الأربع الكبرى، فازت أزارنكا المصنفة أولى عالميا سابقا، على منافستها اللاتفية الشابة (21 عاما) بنتيجة 6-4 و7-6 (7-4).

وقدمت أزارنكا (29 عاما ومصنفة 43 عالميا) أداء صلبا في مواجهة اللاتفية التي حققت مفاجأة على ملاعب رولان غاروس الترابية قبل عامين، عندما تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب في النهائي، لتحرز اللقب الكبير الأول (والوحيد) في مسيرتها.

لكن اللاتفية فشلت منذ ذلك الحين في تقديم الأداء الذي أتاح لها نيل اللقب، اذ خسرت هذا العام في الدور الأول، في تكرار لسيناريو 2018 عندما سقطت أمام الأوكرانية كاتيرينا كوزلوفا بمجموعتين نظيفتين.

وفي الدور الثاني، تلاقي أزارنكا المصنفة أولى عالميا اليابانية ناومي أوساكا>