وردت جابر المصنفة الثانية عشرة في البطولة بذلك الاعتبار لخسارتها أمام كولينز في دور الـ16 لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس العام الماضي (4-6 و6-4 و4-6).

وقالت جابر في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "الحفاظ على إرسالي ساعدني في كسب المجموعة الأولى"، مضيفة "المجموعة الثانية كانت صعبة بعض الشيء خاصة أنها بدأت اللعب بشكل أفضل. لكنني سعيدة لأنني كسرت إرسالها في الشوط الثامن وتمكنت من إنهاء المباراة بكسب إرسالي".

وتابعت: "مع الإرهاق الذهني والبدني في نهاية الموسم، أحاول أن ألعب أفضل ما لدي في كرة المضرب. لم ألعب هذه المدة الطويلة أبداً. إنها تجربة جديدة بالنسبة لي. لكنني سعيدة لأنها حافز لنهاية العام. لست بعيدة جدًا. أريد بصراحة الفوز بأكبر قدر ممكن للتأهل إلى بطولة الماسترز الختامية" التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم.

وتحتل جابر التي حققت 46 فوزا هذا العام حيث توجت بأول ألقابها في دورة برمنغهام الإنكليزية في حزيران/يونيو الماضي، المركز التاسع في تصنيف بطولة الماسترز الختامية.

وتلتقي جابر التي كسرت إرسال كولينز خمس مرات من أصل 12 محاولة، في الدور المقبل مع الروسية آنا كالينسكايا الصاعدة من التصفيات والفائزة على السويسرية فيكتويا غولوبيتش 1-6 و6-1 و6-3.

وستكون المواجهة الأولى بين جابر وكالينسكايا.

خروج بليشكوفا

وفي مفاجأة كبرى، ودعت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى من الدور الثالث، بخسارتها أمام البرازيلية مايا بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات 3-6 و5-7 في ساعتين وأربع دقائق الإثنين.

ودفعت بليشكوفا المصنفة ثالثة عالمياً والتي كانت مرشحة بقوة للفوز بلقب الدورة، ثمن أخطائها الكثيرة في الإرسال والتي بلغت 12 خطأ مزدوجا، كما أن نسبة كسبها الإرسال الثاني بلغت 25 بالمئة فقط.

وباتت المنافسة مفتوحة على اللقب بخروج بليشكوفا في ظل غياب الأسترالية آشلي بارتي الأولى عالميا ومطاردتها المباشرة البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بسبب الإصابة.

وضربت حداد المصنفة 115 عالمياً موعداً في ثمن النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت التي فجرت المفاجأة الثانية من العيار الثقيل الإثنين بتغلبها على الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة 21 عالمياً والمتوجة بلقب الدورة الأميركية قبل عامين، 7-6 (7-5) و6-3.

وقالت أندرييسكو المصنفة 16 في الدورة والمتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى قبل عامين أيضاً: "لم ألعب جيدًا ولم يكن لدي شعور جيد اليوم".

وأضافت "كانت هناك رياح كثيرة. لا أعتقد أنها لعبت كرة مضرب جيدة أيضًا، لكنها كانت أفضل مني".

صعود أنجيليك كيربر

كما تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر العاشرة بتغلبها على الروسية داريا كاساتكينا العشرين 6-2 و1-6 و6-4.

وتلتقي كيربر في ثمن النهائي مع الأسترالية آيلا تومليانوفيتش الفائزة على السلوفينية تامارا زيدانسيك 6-4 و6-3.

وخرجت الأميركية الواعدة كوري غوف بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 2-6 و2-6، لتلتقي الأخيرة مع التشيكية باربورا كرييتشكوفا الثالثة في الدورة والفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-2 و6-3.

