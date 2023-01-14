الأميركية ديفيس تتوج بلقب دورة هوبارت للتنس

وتمكنت ديفيس، التي فازت بأول ألقابها في أوكلاند 2017، من الفوز بمباراتين في الأدوار التمهيدية قبل أن تصل إلى النهائي وتفوز باللقب دون خسارة أي مجموعة.

وكانت كوتشاريتو (21 عاماً) قد أطاحت بصوفيا كينين، التي سبق لها الفوز ببطولتي هوبارت الدولية وأستراليا المفتوحة، في ثلاث مجموعات لتصل إلى النهائي.

وأنقذت ديفيس نقطتين لخسارة المجموعة الأولى وتدفع بها إلى شوط حاسم فازت فيه بسهولة دون خسارة أي نقطة قبل أن تكسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية.

وقالت ديفيس: "لدي الكثير من المشاعر في الوقت الحالي. أنا سعيدة جداً ومتحمسة جدا. كان علي تقديم أفضل مستوياتي لأحقق الفوز اليوم".

وأصبحت ديفيس (29 عاماً) رابع لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية تفوز ببطولة هوبارت، بعد الألمانية مونا بارتيل والإسبانية غاربيني موغوروتسا والبلجيكية إليسه ميرتنز.