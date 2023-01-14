English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
رابطة التنس للمحترفات

الأميركية ديفيس تتوج بلقب دورة هوبارت للتنس

من قبل

فازت الأميركية لورين ديفيس بلقبها الأول في ست سنوات بتغلبها على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 7-6 و6-2 في نهائي بطولة هوبارت الدولية للتنس اليوم السبت.

Reuters

وتمكنت ديفيس، التي فازت بأول ألقابها في أوكلاند 2017، من الفوز بمباراتين في الأدوار التمهيدية قبل أن تصل إلى النهائي وتفوز باللقب دون خسارة أي مجموعة.

وكانت كوتشاريتو (21 عاماً) قد أطاحت بصوفيا كينين، التي سبق لها الفوز ببطولتي هوبارت الدولية وأستراليا المفتوحة، في ثلاث مجموعات لتصل إلى النهائي.

وأنقذت ديفيس نقطتين لخسارة المجموعة الأولى وتدفع بها إلى شوط حاسم فازت فيه بسهولة دون خسارة أي نقطة قبل أن تكسر إرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية.

وقالت ديفيس: "لدي الكثير من المشاعر في الوقت الحالي. أنا سعيدة جداً ومتحمسة جدا. كان علي تقديم أفضل مستوياتي لأحقق الفوز اليوم".

وأصبحت ديفيس (29 عاماً) رابع لاعبة قادمة من الأدوار التمهيدية تفوز ببطولة هوبارت، بعد الألمانية مونا بارتيل والإسبانية غاربيني موغوروتسا والبلجيكية إليسه ميرتنز. 

دورة هوبارت لورين ديفيس بطولات المحترفات الدولية
السابق المصرية شريف تواصل تقدمها وتبل
اقرأ
المصرية شريف تواصل تقدمها وتبلغ نصف النهائي
التالي بنتشيتش تتفوق على كاساتكينا وت
اقرأ
بنتشيتش تتفوق على كاساتكينا وتحرز لقب دورة أديلايد
-

آخر الأحداث

>