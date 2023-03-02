قمّة منتظرة بين الدحيل والعربي من قبل beIN SPORTS March 2, 2023 08:36 1:57 دقيقة سيكون استاد عبد الله بن خليفة مسرحاً لمواجهة المتصدر الدحيل بصاحب المركز الثاني العربي في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر العربي الدحيل -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة قمّة منتظرة بين الدحيل والعربي 0:33 دقيقة أنشيلوتي يحفز لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة 0:29 دقيقة تشافي: "ريال مدريد هو المرشح للفوز" 5:50 دقيقة خروج صادم لمارسيليا من كأس فرنسا على يد أنسي 3:25 دقيقة صلاح يساهم في فوز ليفربول على وولفرهامبتون 4:41 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على إيفرتون 4:28 دقيقة مانشستر يونايتد يعبر إلى ربع نهائي كأس الاتحاد 1:43 دقيقة الجزائري ديلور يقود نانت إلى نصف النهائي 0:36 دقيقة انطلاق البطولة العربية الأولى للبادل في الشارقة 2:04 دقيقة كأس آسيا تحت 20 عاماً: فوز العراق على إندونيسيا