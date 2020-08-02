في مباراة الغرافة والدحيل.. تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 18:24 0:53 دقيقة شهدت مباراة الغرافة والدحيل اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري القطري لكرة القدم تكريم متطوعي الهلال الأحمر على مجهوداتهم الكبيرة في المساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر الغرافة القطري الدحيل القطري الهلال الأحمر القطري -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز 1:00 دقيقة كيريوس لن يشارك في فلاشينغ ميدوز لسبب إنساني 0:43 دقيقة مراسم تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 2:51 دقيقة ممر شرفي تكريماً لمسيرة الحكم جيانلوكا روكي 0:45 دقيقة غاتوسو يفقد أعصابه خلال لقاء نابولي ولاتسيو 4:00 دقيقة لاتسيو يخسر وإيموبيلي يدخل التاريخ 3:25 دقيقة إبراهيموفيتش يتألق.. ميلان يفوز