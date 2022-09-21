وسيكون الثاني والعشرون من شهر ديسمبر المقبل موعداً لاستكمال منافسات دوري النجوم حيث يخوض المتصدر العربي ديربي الهلال ضد الأهلي، ويلتقي الدحيل بالغرافة وأم صلال بالمرخية، على أن تقام المباريات الثلاث الأخرى في الثالث والعشرين من الشهر ذاته حيث سيلتقي السد بقطر والريان مع السيلية وأخيراً الشمال مع الوكرة.

