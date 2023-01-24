افتتح لوكاس مينديس التسجيل لمصلحة الفريق المضيف في حدود الدقيقة 37، وعاد اللاعب ذاته ليضاعف تقدم الوكرة بهدف ثان دونه بحلول الدقيقة 52.

وسجل الجزائري محمد بن يطو الهدف الثالث للفريق المضيف عند الدقيقة 64، وبعد ثلاث دقائق فقط رفع خالد منير غلة زملائه إلى أربعة أهداف، فيما اختتم جاسينتو دالا خماسية الوكرة بهدف أحرزه في حدود الدقيقة 74.

فوز هام لنادي قطر

وحقق نادي قطر فوزا هاما على حساب نظيره أم صلال بأربعة أهداف لواحد ليقفز للمركز الرابع.

وتمكن نادي قطر من افتتاح النتيجة مبكرا عبر سيبستيان سوريا من رأسية في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، ليأتي دور زميله معتز البسطامي الذي وقع على الهدف الثاني في الدقيقة 18 من رأسية كذلك. وعند الدقيقة 27 تمكن ام صلال من تذليل الفارق من تسديدة قوية للاعبه جوناثان كودجيا ، ونجح الدولي المغربي بدر بانون في التوقيع على ثالث أهداف فريقه وذلك عند الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الستين أضاف مالانغو رابع أهداف نادي قطر، وواصل هذا الأخير المواجهة بعشرة لاعبين بعد اقصاء ابراهيم ماجد . وبهذا الفوز رفع نادي قطر رصيده إلى ست عشرة نقطة.

تعادل الغرافة مع الريان

وفي مباراة أخرى تعادل الغرافة مع ضيفه الريان بهدفين لمثلهما.

الغرافة كان المبادر بالتهديف عبر لاعبه مهدي جون تاهرات عند الدقيقة 12، قبل ان يعادل الريان النتيجة قبيل نهاية الشوط الأول بهدف يوهان بولي، بعدها نجح الغر افة في استعادة التقدم من جديد عبر الجزائري إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 52.

لكن الريان استطاع أن يحقق التعادل عبر المتألق يوهان بولي الذي منح فريقه التعادلَ الثاني هذا الموسم ، مقابلَ التعادلِ الرابع للغرافة.