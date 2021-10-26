

السد ورغم تأخره بهدف الأردني ياسين البخيت الذي جاء بعد ست دقائق فقط على الانطلاقة، نجح في معادلة الأرقام سريعاً عبر أكرم عفيف في الدقيقة 13 ليرجح الإسباني سانتي كازورلا كفة السد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وبعد بداية الشوط الثاني، أمّن الغاني أندريه أيو انتصار السد بتوقيعه على الهدف الثالث (49)، ليتمكّن بذلك السد من تحقيق انتصاره السابع توالياً من أصل سبع جولات.

ورفع السد رصيده إلى النقطة 21 بالعلامة الكاملة متصدراً بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل، فيما تجمد رصيد أم صلال عند النقطة الخامسة في المركز التاسع.

واستعاد الريان عافيته بفوزه على السيلية بأربعة أهداف لهدفين.

وسجّل الإيفواري يوهان بولي (49) وموفق عوض (71) و(89) والكولومبي خاميس رودريغيز (74) أهداف الفائز في حين وقّع الإيراني رامين رضائيان (86 من ركلة جزاء) وأحمد سباعي (88) هدفي الخاسر.

ورفع فريق المدرب الفرنسي لوران بلان رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز السادس، فيما دفعت الخسارة بالسيلية نحو ذيل الترتيب بعدما تجمد رصيده عند النقطة الرابعة.

أما الغرافة فقد حقق فوزاً باهراً على الخور بخماسية نظيفة.

وسجل أهداف الغرافة كل من المالي شيخ دياباتي في الدقائق 36 و46 و75، والبرازيلي غابرييل بيريس في الدقيقة 20، ومؤيد حسن في الدقيقة 44.

ورفع الغرافة رصيده إلى النقطة 12 في المركز الخامس متأخرا بفارق الأهداف عن الوكرة، فيما تجمد رصيد الخور عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.