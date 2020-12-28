سجل لنادي قطر النيجيري أنتوني أوكبوتو 31، فيما سجل للسد الإسباني سانتي كازورلا من علامة الجزاء 42.

واستمر السد بالصدارة برصيد 29 نقطة أما قطر ففي المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وتعادل الغرافة مع ضيفهِ أم صلال بهدفٍ لمثله، لحساب الجولة ذاتِها.

تقدم المُضيفُ من علامةِ الجزاء عبر مهاجمهِ الجزائري سُفيان هني في الدقيقةِ 12، بعدها بقليل نجح أم صلال في معادلةِ الكفتين بهدفِ مهاجمهِ كايكي فيما أكمل الضيوفُ المباراة َ بعشرةِ لاعبين بعد طرد ِ إسماعيل إبراهيم في الدقيقةِ الثمانين.

وفي مباراةٍ أخرى عاد الوكرة إلى مسارِ الانتصارات بعدما تغلب على ضيفِه الخريطيات 2-1.

محمود سعد ومن ركلة ثابتة استطاع افتتاح باب التسجيلِ لمصلحة الخريطيات في الدقيقة 21، بعدها عادل الوكرة ميزانَ المباراة عند الدقيقة الرابعة والأربعين من خلال لاعبه عثمان كوليبالي، قبل أن يدون زميلُه جاسم الهاشمي هدفَ الفوز في الوقت المبدد من اللقاء مانحاً فريقَه انتصاراً صعبا هو الرابعُ له هذا الموسم.